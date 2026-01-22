Çorum’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

İl genelinde yürütülen çalışmalarda 27 greyder, 7 kazıcı yükleyici, 5 ekskavatör, 6 yükleyici kepçe, 4 kar bıçaklı kamyon, 1 kar makinesi ve 5 dozer olmak üzere toplam 55 araç görev alıyor. Ekipler, kapanan köy yollarında açma, temizleme ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ulaşımın aksamaması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR