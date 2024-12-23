Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mehter gösterisiyle ve halk oyunları ekibinin folklor gösterisiyle devam eden kongrede AK Parti Gençlik Kolları’nın videosu izletildi.

Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Muhammed İsmail Kap, Başkan Yardımcılığını Kemal Özdoğan, kâtip üyeliklerini ise Rabia Candan Şen, Alaaddin Enes Özdemir ve Fadıl Eren Özdemir üstlendi.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan yaptığı konuşmada gençlik kolları olarak AK Parti’nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongrede eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Murat Günay ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da gençlere hitap etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Onur Civan AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçildi.

Editör: Haber Merkezi