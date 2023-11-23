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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın “Spor Kenti Çorum” sloganı doğrultusunda şehri spor tesisleriyle donatma hedefi yolunda önemli bir adım daha atıldı. Ekim ayı sonunda temeli kazılan Masa Tenisi Eğitim Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.Ulukavak Mahallesi Tekceviz 12.’inci Sokak’ta yapımı devam eden Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin temel atma törenine; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı M.Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ulukavak Muhtarı Hanefi Özdemir, AK Parti ve MHP’li bazı il yöneticileri, bazı belediye meclis üyeleri ve oda başkanları, Çorum Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törenin açılış konuşmasını Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir yaptı. Özdemir, mahallelerine önemli yatırımlar yapıldığına vurgu yaparak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Özdemir’den sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Aşgın, Dünya şampiyonu olan Çorum Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Merve Peker’le gösteri maçı yaptı. Daha sonra sembolik olarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

18 milyona mal olacak

Temel atma töreni gerçekleştirilen Masa Tenisi Eğitim Merkezi, yaklaşık olarak 18 milyon liraya mal olacak.

İhale sonucu, Serdar Özer İnşaat Firması tarafından yapımı devam eden Masa Tenisi Eğitim Merkezi 2500 metrekare arsada, 703 metrekare kapalı alana sahip olacak. Önünde 348 metrekare alanı kapsayan otoparkı da bulunacak olan tesisin içerisinde, soyunma odaları, duş kabinleri, idari birimler ve salon olacak.

5 AĞUSTOS’TA

BİTECEK

Masa Tenisi Eğitim Merkezi, KDV dahil 18 milyon liraya mal olacak. Bu paranın 12 milyonunu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanacak. Kalan 6 milyon lira ise Çorum Belediyesi tarafından ödenecek.

280 iş günü içerisinde tamamlanacak olan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin 5 Ağustos 2024’te tamamlanmış olacak.

“Spora yapılan

yatırım geleceğe

yatırımdır”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, sporun temel taşlarından birinin de masa tenisi olduğunun altını çizerken, bu anlamda Çorum’a Masa Tenisi Eğitim Merkezi kazandıracak olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Spora yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını ifade eden Çağlar, “Belediye Başkanımıza, Çorum’a ve gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Taş üstüne taş

koyan herkesten

Allah razı olsun”



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclisi Üyesi Muhammed Fatih Temur, Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin hizmete açılmasıyla birlikte Çorum’da da masa tenisi sporunun artık kendine özel salonda yapılacağını söyledi.

Birçok yerde masa tenisi sporunun herhangi bir salonda ortaya masa koyarak yapıldığını kaydeden Temur, “Belediyemiz masa tenisinde de çok önemli başarılara imza attı. Tesisin hizmete açılmasıyla artık masa tenisi kendine özel salonda yapılabilecek. Bu önemli tesisi Çorum’a kazandıracak olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz, gençlerimiz ve gençlik hizmetlerinin öncüsü olmaya devam ediyor. Bu memlekette taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Sporla çok güzel

nesiller yetişiyor”

MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Çorum’a yaptığı yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kendisinin eski bir tekvandocu olduğunu hatırlatan Ahmet Kurtbaş, “Sporculuk sadece aktivite değildir. Kendim de eski bir sporcu olduğum için iyi biliyorum ki, sporun özellikle gençlere katkısı çok fazla. Sporcu, sigara ve alkol kullanmaz, sağlıklıdır. Sporla birlikte çok güzel nesiller yetişir. Bu yüzden, spora yapılan yatırım gençliğe yapılan yatırımdır ve asla boşa gitmez” şeklinde konuştu.

Bektaş: “Bayrağımızı

dalgalandıracak sporcuların

yetişeceği bir tesis yapılıyor”

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye tarafından yaptırılan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde geleceğin milli sporcularının yetişeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’un her alanda gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara imza attığını ifade eden Mehmet Bektaş, “…Şimdi de Bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacak sporcuların yetişeceği bir tesis yapılıyor. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhuriyet tarihinin en çok

spor yatırımını biz yaptık”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Çorum’a Cumhuriyet tarihinde yapılan spor yatırımları içerisinde en büyük yatırımın kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar spora yaptıkları yatırımları sıralayan Belediye Başkanı Aşgın, “Spor kenti Çorum” vizyonu doğrultusunda tesisleşme anlamında da çok büyük bir atılım gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, Çorum Şehir Stadyumu, yeni spor salonu, nizami futbol sahaları, yüzme havuzları ve semt sahalarıyla birlikte Çorum’da Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımının kendileri tarafından yapıldığını iddia etti.

“Ben böyle olduğunu iddia ediyorum, isteyen araştırabilir” diyen Belediye Başkanı Aşgın, güreşte hem serbest, hem de grekoromen takımlarının Süper Lig’de mücadele ettiğini, masa tenisinde yine 3 takımlarının olduğunu ve bu takımlardan ikisinin Süper Lig’de, birinin 1.Lig’de mücadele ettiğini hatırlatırken, “Güreşte, Türkiye’de hem serbest, hem de grekoromende Süper Lig’de iki takımı olan 5 ilden biriyiz. Serbest stilde yarı finale kaldık ve şampiyonluk şansımız devam ediyor. Grekoromende yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda hedefimiz zirve olacak.

Yiğidin harman olduğu yerde elbette Güreş Eğitim Merkezi de olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Yeni güreş eğitim merkezinin yapımına başlamıştık. Müteahhidi gönderdik. Yeniden ihaleye çıkmaya hazırlanıyoruz. İnşallah 2024 yılı içerisinde yeni güreş eğitim merkezimiz hizmete açılmış olacak” dedi.

Masa tenisinde de çok önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Aşgın, “Güreşte olduğu gibi masa tenisinde de iki takımımız Süper Lig’de. Yine Türkiye’nin önde gelen illerinin başındayız.

KISKANIYORLAR

Madem bu kadar iddialıyız, o zaman masa tenisini bodrumlardan çıkartacağız dedik ve Masa Tenisi Eğitim Merkezini yapmaya karar verdik. Eğitim merkezinin hizmete açılmasıyla, Mevlana İş Merkezindeki masa tenisi eğitim merkezine veda edeceğiz. Avrupa bizi kıskanıyor mu bilmiyorum ama, masa tenisi camiası bizi kıskanıyor. ‘Başkanım, gelin bizim burada da Belediye Başkanlığı yapın, bize de tesisler kazandırın’ diyorlar.

BÜYÜKLERİMİZ

ARKAMIZDA

İmkanları çarçur etmez, doğru işler yaparsanız, büyükleriniz de sahip çıkıyor. Biz de doğru işler yapıyoruz. Bu yüzden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Cumhur İttifakı arkamızda taş gibi dimdik duruyor. Onların sayesinde, yatırım yapmak için nereye gittiysem hiç eli boş dönmedim. Onlar da biliyorlar ki, Halil İbrahim Aşgın bir şey istediyse gereklidir, Çorum’un yararınadır.

Biz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi aşkla, ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.