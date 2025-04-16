Çorum’da düzenlenen U20 Güreş Şampiyonasında grekoromen stilden sonra serbest stil müsabakaları da tamamlandı. Çorum Belediye Spor Kulübü’nden 3 sporcu derece yaparak kürsüye çıktı.

ŞAHİN DUR TÜRKİYE İKİNCİSİ

Yeni Çorum Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 92 kiloda finale kalan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Şahin Dur, şampiyonluk müsabakasında Beşiktaş’tan Eyüp Önen’e yenilince Türkiye ikinciliğinde kaldı ve gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı

DUR VE KARA’DAN BRONZ

92 kiloda mücadele eden bir diğer Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Hasan Dur ise madalya maçını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

125 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Berktan Ahmet Kara da yine madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Şampiyonada, sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle:

57 kilo: 1. N.Emin Kapal (Ankara B.B.), 2. Emirhan İlkyol (Beşiktaş), 3. Ebubekir Gür (İstanbul B.B.), 3. Özgür Çağlayan (Ankara ASKİ)

61 kilo: 1. Yusuf Kulalı (İstanbul B.B.), 2. Bilal İnce (Ankara TEDAŞ), 3. Hacı Zade (Kahramanmaraş B.B.), 3. Hasbi Bozacı (İstanbul Sancaktepe)

65 kilo: 1.Abdullah Toprak (Ankara ASKİ), 2.Ferhat Yiğit (Ankara ASKİ), 3. Yusuf Tümer (Ankara TEDAŞ), 3. M. Recep Arvas (İstanbul Sancaktepe)

74 kilo: 1. Aslan Öztürk (Bursa B.B.), 2.Muhammed Ali Şipal (Ankara TEDAŞ), 3.Yasin Uzun (Ankara Sancaktepe), 3.İsmail Birinci (Erzurum B.B.)

79 kilo: Hüseyin Deniz Kabataş (Beşiktaş), 2. Süleyman Efe Şanlı (Ankara TEDAŞ), 3. Yusuf Can Bafra (Ankara Keçiören), 3. Efe Rüştü Altuntaş (Sivas Belediye)

86 kilo: 1. Ahmet Yagin (Bursa-ferdi), 2. Muhammed Tuna Daşdemir (Bursa B.B.), 3. Sefa Cesur (Kahramanmaraş B.B.), 3. Muhammet Emin İspir (Kahramanmaraş B.B.)

92 kilo: 1.Eyüp Önen (Beşiktaş), 2. Şahin Dur (Çorum Belediye), 3. Hamza Ali Küçük (Ankara Keçiören), 3. Hasan Dur (Çorum Belediye)

97 kilo: 1.İbrahim Benekli (Ankara Keçiören), 2. Yunus Emre Balcı (İstanbul B.B.), 3. Baran Çağlar (Ankara ASKİ), 3. Süleyman Rıza (Bursa B.B.)

125 kilo: 1.Sertaç Aksoy (Ankara TKİ), 2.Mustafa Kılıç (Ankara Şeker), 3. Berktan Ahmet Kara (Çorum Belediye), 3. Muhammed Enes Özen (Muğla-ferdi)

Dereceye giren güreşçiler madalya ile ödüllendirildi.