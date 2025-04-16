Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, U20 Türkiye Güreş Şampiyonası için geldiği Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Akgül, bu kapsamda Çorum Valisi Ali Çalgan’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette Taha Akgül’e Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve güreş il temsilcisi Bülent Tuzcu da eşlik etti.

Akgül, Çorum’un şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, şampiyonanın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Vali Çalgan’a milli takım tişörtü hediye etti.