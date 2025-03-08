Program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 9 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 24 Mart Pazartesi başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde sonlanacak .

Başvurular 10 – 14 Mart tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek .

Kura çekilişi 18 Mart Salı günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Program, 24 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek.

KONTENJANLAR ŞU ŞEKİLDE

Çorum Merkez - 115

Alaca - 10

Bayat -10

Boğazkale -5

Dodurga - 5

İskilip - 10

Kargı -5

Laçin -5

Mecitözü - 5

Oğuzlar - 5

Ortaköy - 5

Osmancık - 10

Uğurludağ - 5

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir)

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak, son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak, programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak),

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.