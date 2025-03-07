Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere binlerce işçi alınacak. Ülke genelinde orman İşçisi pozisyonunda 3 bin 105, arazöz şoförü pozisyonunda 812, dozer operatörü pozisyonunda 160, greyder operatörü pozisyonunda 233, ekskavatör operatörü pozisyonunda 122, iş makinesi operatörü pozisyonunda 36 ve traktör operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Açık iş ilanları 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak ve ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

ÇORUM'DA 33 İŞÇİ ALINACAK

Bu kapsamda Çorum'da 17 orman işçisi, 10 arazöz şoförü, 1 dozer operatörü, 3 greyder, 2 ekskavator operatörü olmak üzere toplam 33 işçi istihdam edilecek.