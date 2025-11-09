Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yılı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın simgesi ve çağdaş Türkiye’nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk, milletimizin yeniden doğuşuna önderlik etmiş, kararlılığı, ileri görüşlülüğü ve vatan sevgisiyle yalnızca Türk milletine değil, tüm dünyaya örnek olmuştur. ‘Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.’ diyerek bizlere inanç, özgüven ve birlik içinde geleceğe yürümeyi öğretmiştir.”

Karadaş ve Başaranhıncal, 10 Kasım’ın sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk’ün fikirleriyle, ilkeleriyle ve hedefleriyle Cumhuriyet’i yaşatma kararlılığının tazelendiği bir gün olduğunu belirttiler.

“Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, bugün bizlere düşen en kutsal emanettir. O’nun gösterdiği muasır medeniyet hedefi; bilimin, aklın ve üretimin ışığında ilerlemenin simgesidir. Bizler de bu anlayışla ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve geleceğe güçlü adımlarla yürümesi için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklama, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.” sözleriyle son buldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR