Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baran, “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, diğer bir ifadeyle anlamak; O’nun daima önem verdiği Türk Milletinin birliğini, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir.” ifadelerini kullandı.

Baran, Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hatırlatarak, bu ifadenin yalnızca ebedî ideallerin değil, aynı zamanda millet olarak taşıdığımız sorumluluğun da simgesi olduğunu söyledi.

10 Kasım’ın, sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni kararlılıkla geleceğe taşıma iradesinin tazelendiği bir gün olduğunu belirten Baran, “Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine özgürlüğünü armağan eden Atatürk, dünya milletlerine örnek bir liderdir. O’nun bizlere sunduğu değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimizdir.” dedi.

Başkan Baran mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak; silah arkadaşları, şehit ve gazilerimiz hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yılında saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz.”

