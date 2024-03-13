Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak'ın Çorum sporuna ışık tutacak, birçok farklı branşta bilgi, fotoğraf ve röportajların yer aldığı "Çorum Sporunda 40 Yıl ve İz Bırakanlar" adlı kitabı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı törende kitapta röportajı bulunan spor insanlarına hediye edildi.



Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Aşgın'ın yanı sıra Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, kitabın yazarı Nadir Solak ve kitapta röportajları bulunan spor insanları katıldı.

568 sayfadan oluşan ve yaklaşık 3,5 yıl süren çalışmaların ardından basılan kitabın Çorum spor tarihine ışık tutacağını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un önemli bir eksiğini gideren Nadir Solak'a teşekkür etti. Gelecek nesillere ışık tutacak kitabın Çorum Belediyesi Kent Arşivindeki yerini aldığını kaydeden Aşgın, kitapta röportajları olan spor insanlarına da Çorum sporuna verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Aşgın, programın devamında Belediye'nin spor yatırımları ile ilgili açıklamalarda da bulundu.