Turgut Özal Spor Salonu’nda, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden 350 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, kadınlar 61 kiloda mindere çıkan Özdenur Özmez, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale kaldı. Özmez, finalde Alman güreşçi Leonie Steigert ile şampiyonluk müsabakasına çıktı. Müsabakayı Alman güreşçi kazanıp şampiyon olurken, Özdenur Özmez ise ikinciliği elde etti. Alman güreşçi Miriam Rose ve Azeri güreşçi Hiunai Hurbanova ise üçüncülüğü paylaştı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ ALDI

Özdedun Özmez, kazandığı bu başarı ile 24 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenecek olan U17 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.