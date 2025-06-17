Törende yaptığı konuşmada Çorum'un yüzyıllık hayali olan demiryolunun gerçeğe dönüştüğünü belirten Başkan Aşgın, "Yüzyılın hayali olan demiryolunun temelini geçtiğimiz Cumartesi günü attık. 1930’lu, 40’lı, 50'lili yıllarda İsmet İnönü şehrimize geldiği zaman her geldiğinde ‘şehrimize şimendifer istiyoruz’ şeklinde pankart asılırdı. Şimendiferi unuttuk ama tren idealini şehrimiz unutmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde Çorum’a yapılacak hızlı tren projesinin arkasında durdu.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN ENGELLEME GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin engelleme girişimlerine rağmen, Mehmet Tahtasız’ın engelleme girişimlerine rağmen temeli attık. En geç 3.5-4 yıl içinde inşallah Ankara’dan Çorum 1 saat 15 dakika olacak. Bu demiryolundan sadece vatandaşlarımız değil, ihracat rekorları kıran Çorumlu sanayicilerimiz de yük treninden yararlanacak ve ürünlerini limanlara, havalimanlarına ulaştıracak." şeklinde konuştu.

Aşgın'ın sözlerine cevap veren CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, “AKP’nin yalanlarını ortaya çıkardığım ve yatırımlarını engellediğim için Çorum kamuoyundan özür diliyorum!” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AKP’nin yalanlarını ortaya çıkardığım ve yatırımlarını engellediğim için Çorum kamuoyundan özür diliyorum!

Yarım kalan yatırımlar ve söz verilip tutulmayan projelerle ilgili gerek İl Başkanlığım döneminde gerekse Milletvekilliğim döneminde yaptığım onlarca açıklamaya sessiz kalan, “gık” diyemeyen Çorum Belediye Başkanı Sn. Halil İbrahim Aşgın, 8 yıllık kandırmacanın ardından 14 Haziran Cumartesi günü temeli atılan hızlı trenle ilgili sessizliğini bozmuş.

Sayın Aşgın, “CHP ve Mehmet Tahtasız’ın engelleme girişimlerine rağmen hızlı trenin temelini attık" diyerek aklı sıra beni “istemezükcü” ilan etmiş.

“CHP OLMASA AKP ÇORUM’U NE DUYAR, NE DE ÇORUM’A VERDİĞİ SÖZLERİ TURAARDI”

Böbürlenmek bize yakışmaz ama şu gerçeği de ortaya koymakta fayda var. CHP’nin yıllardır yaptığı yapıcı muhalefet olmasa ve CHP’nin neferi olarak bizlerin her platformda yaptığı eleştiriler olmasa, attıkları yalanları, verdikleri boş vaatleri birer ikişer yüzlerine vurmasak AKP iktidarı ne Çorum’u duyar, ne de Çorum’a verdiği sözleri yerine getirme gayretine düşerdi.

Çorum hızlı tren projesi ve Çorum’un yarım kalan yatırımlarının bizim rüyalarımıza dahi girdiğini, bu rüyalarımızı Meclis’te dahi anlattığımızı bilmez mi Sayın Aşgın.

Elbette bilir.

Sayın Aşgın şunu da çok iyi biliyor ki; Çorum’da TikTok çekmek için sokaklara çıktığında “Mehmet Tahtasız hızlı trene mi karşı, yoksa ranta mı karşı” diye sorsa alacağı cevap bellidir.

Benim hızlı trene karşı olup olmadığım İl Başkanlığım ve Milletvekilliği dönemimde yaptığım onlarca konuşmadan bellidir.

Çorum’a hızlı trenin gelmesini en çok isteyen, dile getirenlerden biri benim. Hızlı tren “Çorum’un anasının ak sütü kadar helaldir” diyen de benim.

“HIZLI TRENE DEĞİL, RANTA KARŞIYIZ”

Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ve en sonunda AKP iktidarı 2024 yılının son gününde 31 Aralık’ta Delice-Çorum Hızlı Tren hattının ihalesini yaptı.

Yaptı ama nasıl yaptı?

40 milyar liraya verilecek ihaleyi 76 milyar TL’ye yaptı.

İktidarları dönemince hep olduğu gibi yine adrese teslim, ballı bir ihale yaptı.

Bu ülkenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekmeyin, açık ihale yapın, rekabet ortamı sağlayın ve Delice-Çorum Hızlı Tren hattını yarı fiyatına ihale edin diye açıklamalarda bulunduk.

Hızlı trene değil, ranta karşıyız diye defalarca vurguladık.

Sayın Aşgın bunları bilmiyor mu?

Biliyor ama işine gelmiyor!

Oysa Bilal’e anlatır gibi anlattım.

Benim anlattıklarımı anlamayan Bilal’den sonra TikTok’cu Aşgın’dan cevap geliyor.

Madem öyle ben Çorum halkından özür diliyorum:

Bak sayın Aşgın mensubu olduğun adalet ve kalkınma partisi Çorum’a her seçimde söz verdi ancak Mehmet Tahtasız olarak bu projelerin yapılmasını ben engelledim! İktidarın elini kolunu bağladım.

Engellediğim projeleri sıralayayım da AKP Çorum Belediye Başkanı, AKP İl VE AKP milletvekilleri benim engellememe rağmen bu projeleri de yaptırıversinler!

-Çorum Havalimanı Projesi

-Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Güney Kampüsü

-Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Güney Kampüsü Morfoloji binası ile Eczacılık, Veterinerlik ve Diş Hekimliği Fakülteleri yapımı

-Polis Meslek Yüksek Okulu

-Polis Moral Eğitim Merkezi

-Kırkdilim Tüneli

-Çorum Acemi Birliği

-Oğuzlar Adası Hitit Üniversitesi Su Sporları ve Su Ürünleri Yerleşkesi

-Eski Bahçelievler Karakolu

-Çorum Merkezle-Mecitözü-Ortaköy-Osmancık-

-İskilip-Alaca'yı birbirine bağlayan bağlantı yolları,

-Gülabibey Mahallesi Yatılı Kız Yurdu Kuran Kursu

-İskilip - Oğuzlar Sahil Yolu

-Boğazkale - Alaca - Ortaköy Turizm Yolu

-Çorum - Alaca Yolu

-Alaca - Çekerek Yolu

-İskilip - Tosya Yolu

-Alacahöyük Arkeopark

-Ortaköy - Mecitözü Yolu

-Ortaköy - Doğan Mutlu Bölge Yatılı Okulu

-Çorum - Mecitözü - Amasya Yolu

-Eskiköy - Eşençay Sulama Göleti

-Obruk - Dutludere Tarımsal Sulama Kanalı

-Serban Köyü Göleti Ve Tarımsal Sulama Kanalı

-Sungurlu Barajı Tarımsal Sulama Kanalı

-Harmancık Tarımsal Sulama Kanalı

-Şıhmustafa Tarımsal Sulama Kanalı

-Sungurlu Kırankışla İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Göleti

-Uğurludağ - Başkışla Göleti Ve Tarımsal Sulama Kanalı

-Osmancık Gökdere Köyü Tarımsal Sulama Kanalı

-Çorum Uzman Doktor Eksikliği

Şimdi çıkıp her projenin başında bir TikTok videosu çekerek “Aslında biz bu projeleri yapacaktık ama Mehmet Tahtasız bizi engelledi” diyebilirsin.

Siz yalan söylemeyi de halkı kandırdığınızı sanmayı da çok iyi bilirsiniz.”