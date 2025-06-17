Zafer Partisi İl Başkanı Onun, bankaların maaş alan vatandaşlara yönelik nakit olarak ödediği promosyon ödeme miktarlarında asgarî seviyede geçmiş yıllara göre oluşan enflasyon nispetinde artış yapması gerekirken, son dönemde bazı bankaların üç yıl önceki ödedikleri nakit promosyonların altında meblağlar ile emeklilere teklif götürdüğünü söyledi.

Emekliye 3 yıl önce nakit 15 bin lira ödeme yapan bir bankanın bugün en alt seviyeden maaş alan emekliye 10 bin lira ve kademeli taahhütler karşılığında ise asgari 5 bin lira hediye harcama puanı teklifinde bulunduğunu anlatan Bedii Onan, bunun bir teklif olmaktan ziyade kayıp anlamına geldiğini ifade etti.

Banka promosyonları ile ilgili bir açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Onun şu görüşlere yer verdi; “Bazı bankaların emekli vatandaşlarımıza teklif ettikleri promosyon ödeme meblağları aşağı yukarı rakamsal oranlarda benzerlik taşımaktadır. Yanı sıra bankalar kredi kartı ve banka kartına hediye harcama puanları yükleme vaadinde bulunmaktadırlar. Emeklilerin yaş, eğitim ve sosyal durumları dikkate alındığında pek çok emekli vatandaşımızın özellikle puan yükleme standartlarını sağlama yeterliliğinden uzak olduğu görülecektir.

Emekli vatandaşlarımızın aldıkları maaşları dikkate aldığımızda ödenmesi teklif edilen gerçekçi ve güncel olmayan meblağlar ile mağdur edilmesine tepki gösteriyoruz. Bu davranışı doğru bulmuyoruz. Bankaların oldukça yüksek kazançlar elde ettiği de bir gerçektir. Emekli vatandaşlarımızın da özellikle kredili mevduat hesabı ile bankaların en iyi ve en garantili sadık müşterisi olduğu bilinmektedir. Bankalar daha gerçekçi ve güncel tekliflerle emekli vatandaşlarımızın karşısına gelmelidir.

Bankaların emekli promosyonu karşısındaki bu eli sıkı niyet ve rakam ile diğer vaatlerindeki paralel yaklaşımına karşı ‘Rekabet kurumunun’ bu politikaları yakından takip etmesi ve banka promosyonları hakkında bankalara yönelik genel soruşturma açması gerektiğini buradan ifade ediyoruz.

Emekli vatandaşlarımızın başta maaş olmak üzere tüm hak ve menfaatlerinin korunması ve yaşamsal refahına yönelik imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini buradan bir kez daha değerli kamuoyu ile paylaşıyoruz”

Editör: KEMAL YOLYAPAR