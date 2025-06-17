İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından, Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline yönelik “Bulaşıcı Hastalıklar” eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi Uzm. Dr. Ecem Başoğlu Şensoy tarafından Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda verilen eğitimde, özellikle kurumlarda yayılma riski bulunan tüberküloz, hepatitler, HIV/AIDS ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıklar hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Eğitimde, bu hastalıklardan korunma yöntemleri ve bulaşma yolları üzerinde durularak farkındalık oluşturulması hedeflendi. Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Editör: Haber Merkezi