Beyin ameliyatı olan ve bir süredir yoğun bakımda tutulan Aynur Kaynak, kurtarılamayarak vefat etti. Hüseyin Kaynak’ın eşi, Oktay ve Nuray’ın annesi, Necati Topdal’ın kardeşi, Çorum'da Kirve Kokoreç sahiplerinden Deniz Acar'ın kayınvalidesi olan Aynur Kaynak’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Kaynak'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda yapılan Hakka yürüme erkanının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ