Sosyal medya performanslarının değerlendirildiği listede Hitit Üniversitesi, tüm markalar arasında 98’inci sırada yer aldı. Üniversite, bu başarısıyla sosyal medyanın en değerli markaları arasında gösterildi.

SocialBrands tarafından yapılan değerlendirmede toplam 53 bin 32 sosyal medya hesabı incelendi. Hitit Üniversitesi’nin listeye girmesi, üniversitenin dijital mecralardaki görünürlüğü ve etkileşim gücü açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Hitit Üniversitesi’nin sosyal medya alanındaki başarısı, kurumsal iletişim çalışmalarının dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştığını ortaya koydu.

Muhabir: SELDA FINDIK