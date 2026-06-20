Çorum Belediyesi, bugün (20 Haziran 2026 Cumartesi) ve yarın (21 Haziran 2026 Pazar) günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınavlarını huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir ortamda geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

“ÇALIŞMALARA

ARA VERECEK”

Çorum Belediyesi, sınav saatleri boyunca öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü gürültünün önüne geçmek amacıyla belediyeye bağlı birimlerin gürültü oluşturabilecek saha çalışmalarına geçici olarak ara verecek. Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde çöp toplama hizmeti de sınav süresince durdurulacak.

OTOBÜS ÜCRETSİZ

Çorum Belediyesi, gençlerin sınav stresini azaltmak ve ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla YKS’ye katılacak tüm öğrenciler için toplu ulaşım hizmetini ücretsiz hale getirdi. Belediye yetkilileri, öğrencilerin güvenli ve rahat bir şekilde sınav merkezlerine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ibraz ederek belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

“YETİŞ ZABITA” EKİPLERİ

GÖREV BAŞINDA OLACAK

Sınava geç kalma riski yaşayan ya da sınav yerine ulaşım konusunda sorun yaşayan öğrenciler için Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de görev başında olacak. ALO 153 hattına gelen talepler doğrultusunda adaylara ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Zabıta ekipleri; sınava geç kalan, okulunu bulmakta güçlük çeken, kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan adaylara yardımcı olacak. Ekipler; Saat Kulesi, Nüfus Müdürlüğü önü, Terminal Kavşağı, Meslek Yüksekokulu önü ve Belediye Hizmet Binası olmak üzere şehrin beş farklı noktasında hazır bekleyecek.

AŞGIN: “GENÇLERİMİZ İÇİN TÜM

İMKÂNLARI SEFERBER EDİYORUZ”

YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak gençlerin eğitim hayatına destek vermeyi en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, “Aylarca emek veren ve hedefleri için büyük bir gayret gösteren gençlerimiz, bu hafta sonu geleceklerini şekillendirecek önemli bir sınava girecek. En büyük temennimiz, tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasıdır. Çorum Belediyesi olarak bu önemli günde gençlerimizin yanında olmak ve sınavlarını huzurlu bir ortamda geçirebilmelerini sağlamak için tüm tedbirlerimizi aldık.

Bugüne kadar gençlik merkezlerimizde düzenlediğimiz ücretsiz YKS hazırlık kursları, deneme sınavları ve 7 gün 24 saat hizmet veren Millet Kütüphanemizle öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna destek olduk. Şimdi de ücretsiz ulaşım hizmetimiz, 'Yetiş Zabıta' ekiplerimiz ve sahadaki tüm personelimizle onların yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin başarısı, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasını diliyor, kıymetli ailelerimize ve fedakâr öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi