Belediye tarafından organize edilen uygulama kapsamında, sabahın erken saatlerinde belediye binası önünde toplanan öğrenciler, sınava girecekleri okullara ücretsiz servislerle ulaştırıldı.

Öğrencileri sınav merkezlerine uğurlayan aileler ve belediye görevlileri, adaylara başarı dileklerinde bulundu.

Sungurlu Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin sınav sabahı ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamamaları için gerekli planlamaların önceden yapıldığını belirtti.

Servis hizmetinden yararlanan öğrenciler ve veliler, uygulama dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK