Kale Mahallesi Ata Caddesi üzerindeki yeni yerine taşınan Çorum Eczacı Odası’nın açılışına Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, önceki dönem eczacı odası başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, meslek odalarının başkanları, eczacılar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, protokol üyeleri konuşma yaptı.

Vali Ali Çalgan konuşmasında meslek odalarının kamu hayatında ve devlet-millet ilişkilerinde önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, eczacıların sağlık sisteminin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi. Yeni binanın meslek mensuplarının bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, mesleki etik ilkelerin uygulanmasını değerlendireceği ve topluma daha fazla katkı sunulmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği önemli bir merkez olacağını ifade eden Vali Çalgan, eczacı odalarının meslek mensuplarının sorunlarının çözümüne ve toplum sağlığının geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.



Eczacıların yalnızca ticari faaliyet yürüten kişiler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Çalgan, toplum sağlığının korunmasında eczacıların önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Başta antibiyotikler ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar olmak üzere ilaçların doğru kullanımının sağlanmasında eczacıların kritik rol oynadığını dile getiren Vali Ali Çalgan, “Toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bilinçlendirilmesi ve ilaçların doğru kullanımının sağlanması noktasında en önemli görevlerden biri eczacılarımıza düşmektedir” şeklinde konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, meslek mensuplarının yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımayı sürdüreceklerini söyledi. Çorum’da eczacıların özveriyle görev yaptığını ifade eden Milletvekili Tahtasız, eczacıların yalnızca ilaç temin eden değil, aynı zamanda toplum sağlığının korunmasına katkı sunan önemli sağlık çalışanları olduğunu vurguladı.

Yeni hizmet binasının Çorum'a önemli bir değer kazandırdığını belirten Mehmet Tahtasız, “Çorumlu eczacılarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin ve başkanımız Erol Afacan'ın çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Çorum'a böylesine güzel bir eser kazandırdıkları için kendilerini ve tüm eczacılarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Eczacıların yaşadığı sorunların farkında olduklarını dile getiren Mehmet Tahtasız, bu sorunların çözümüne yönelik talepleri Meclis çatısı altında gündeme getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ise açılış programının temasını “Geçmişin Birikimi, Geleceğin Eseri” olarak belirlediklerini ifade ederek, yeni hizmet binasının yalnızca fiziki bir yatırım değil, mesleki dayanışmanın, ortak aklın ve geleceğe duyulan inancın somut bir eseri olduğunu söyledi.

Çorum'un köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirten Erol Afacan, Hititlerin mirası olan kentin dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması'na ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Yeni hizmet binasının uzun yıllara yayılan emeğin, kararlılığın ve ortak hayallerin ürünü olduğunu ifade eden Afacan, “Bu eser, emeğin, dayanışmanın, ortak aklın ve mesleğimize duyduğumuz sorumluluğun somut bir yansımasıdır” dedi.

Yer arayışlarından proje çalışmalarına, mali planlamadan inşaat aşamalarına kadar birçok zorlukla karşılaştıklarını anlatan Afacan, hedeflerinden vazgeçmeden projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Oda Başkanı Afacan, yeni hizmet binasının önceki dönem başkanları, yönetim kurulları, komisyon üyeleri, meslek büyükleri ve Çorum Eczacı Odası çatısı altında emek veren tüm meslektaşların katkılarıyla yükseldiğini belirterek, "Geçmişin birikimini koruyarak, devraldığımız emaneti daha da büyütüp gelecek nesillere teslim etmek, geçmişimize karşı en büyük vefa borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Çorum Eczacı Odası Kurucu Başkanı Şefkat Güler de yeni hizmet binasının yalnızca fiziki bir yapı olmadığını, mesleki dayanışmanın ve ortak hafızanın önemli bir simgesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 23 yıl boyunca hizmet veren önceki binanın dönemin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edildiğini ifade eden Güler, o binada meslektaşlarıyla birlikte kente ve sağlık camiasına önemli hizmetlerde bulunduklarını kaydetti. Pandemi süreci başta olmak üzere birçok önemli dönemi önceki hizmet binasında geçirdiklerini anlatan Güler, “Bu binalar sadece duvarlardan ibaret değildir. İçlerinde yaşanmışlıklar, alınan kararlar, sevinçler, üzüntüler ve seçimler vardır” görüşüne yer verdi.

Yeni hizmet binasında kendi adının bir alana verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şefkat Güler, bunun kendisi için büyük bir gurur ve onur kaynağı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, yeni hizmet binasının yapım sürecine katkı sağlayan kişi ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi.

Duanın ardından kurdele kesilerek hizmete açılan yeni binanın, eczacılara yönelik eğitim faaliyetleri, mesleki toplantılar ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacağı bildirildi.