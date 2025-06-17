Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi Dr. Sultan Çeçen öncülüğünde düzenlenen seminerde, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personelleri sunum yaptı.

Uzmanlar, HİTÜ Sağlık Hizmetleri MYO akademik personeline ve öğrencilerine evde sağlık hizmetlerinin işleyişi, hizmetten yararlanma koşulları ve süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Seminerin, geleceğin sağlık profesyonelleri olacak öğrencilerin ve akademik kadronun evde sağlık hizmetleri konusunda farkındalıklarını artırmayı ve bu alandaki güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ