Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen Özgür Gazze Mitingi'ne, Çorum'dan da geniş bir katılım sağlandı.

“Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta” temasıyla organize edilen ve binlerce kişinin katıldığı mitingde, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de söz aldı. Mitinge, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da mesaj gönderdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği sivil katliamlara tepki göstermek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen mitinge iki otobüsle katıldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Akşemseddin Camii yanından yola çıkan teşkilat mensupları, Pazar günkü miting öncesi ise Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Ayasofya camileri ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri ve Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin türbesini ziyaret ettiler.

Editör: SELDA FINDIK