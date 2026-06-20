Arca Çorum FK Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul ile kulübün eski dönem yönetim kurulu üyelerinden Ömer Özkul'un babaları Osman Özkul, son yolculuğuna uğurlandı.

Arca Çorum FK tarafından yapılan taziye açıklamasıyla vefat haberi duyurulan Osman Özkul'un vefatı, spor ve siyaset camiasında büyük üzüntü yarattı. Merhum Osman Özkul için bugün Arifegazi Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

YOĞUN KATILIM

Osman Özkul'un cenaze törenine Çorum eski milletvekili Ahmet Sami Caylan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile siyaset, iş dünyası ve spor camiasından çok sayıda isim katılarak Özkul ailesinin acısını paylaştı. Cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Osman Özkul, Arifegazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende Özkul ailesini yalnız bırakmayan dostları ve sevenleri, taziyelerini ileterek acılarını paylaştı. Özellikle Çorum futbol camiasının önemli isimleri ile kent protokolünden çok sayıda kişinin cenazeye katılması dikkat çekti.