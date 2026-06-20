Manisa, Çorum, Muğla ve Diyarbakır'da hayata geçirilecek enerji ve madencilik projeleri ile çeşitli illerde inşa edilecek enerji nakil hatları kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulacak OSB RM/A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.