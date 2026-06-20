Çorum'da Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Ben Her Yerde Varım” - “Uzakta Bir Okul, Yakında Bir Kardeş” sosyal etkinlik projesi kapsamında ilimizde bulunan Konaklı İlkokulu’nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenlerimiz, köy okulunda eğitim gören öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirici çalışmalar yaparken, proje öğrencilerimiz de ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitici ve eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler arasında kurulan samimi iletişim ve paylaşım ortamı, etkinliğin en güzel anlarından biri oldu.

Çeşitli hediyelerinde öğrencilere ulaştırıldığı etkinlik hem öğrencilerimiz hem de Konaklı İlkokulu öğrencileri için unutulmaz bir deneyim oldu.