Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Çorum’da devam eden ve planlanan enerji yatırımları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde takip edilen projeler ele alındı. Ayrıca şehrin enerji alanındaki ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konular hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Aşgın, ilimizin gelişimi ve kalkınması adına yürütülen çalışmaların tüm kurumlarla işbirliği içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, Bakan Bayraktar’a gösterdiği ilgi, destek ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Aşgın, Çorum’un geleceğine katkı sağlayacak yatırım ve projelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, şehrin ihtiyaçlarının ilgili bakanlıklar nezdinde gündeme taşınmaya devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi