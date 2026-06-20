Merhum Metin Uslu ve merhum Memduh Uslu’nun kardeşleri, Çorumspor eski başkanlarından Şevket Uslu, Servet Uslu ve Ünal Uslu’nun ağabeyleri, sigortacı Adem Tuğ, Volkan, Hakan ve Atakan Uslu’nun babaları, Deniz-İlker, Yeliz-Adnan Uslu, Feramuz, Bülent, Aydın Uslu ve Gülizar Uslu Yanaşma’nın amcaları olan Şahin Uslu’nun cenazesi, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.