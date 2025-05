Sosyal Güvenlik Haftası nedeni ile bir basın toplantısı düzenleyerek kurum olarak istatistiklerde Nisan ayında Türkiye birincisi olduklarını söyleyen Ömer Tök, bunda kurum personelinin özverili çalışmasının katkısına da değindi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök beraberinde İl Müdür Yardımcıları Şenol Eker, Kemal Toksoy, Mustafa Göncü, Özel Kalem Müdürü Meral Irmak, Mali Hizmetler Merkez Müdürü Meral Sobacı, Destek Hizmetleri Müdürü Esra Nurdemir, Sağlık Merkez Müdürü Eczacı Yakup Şahin ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Çorum’da ilimizde 120 bin çalışan, 124 bin emekli olduğunu kaydeden SGK İl Müdürü Ömer Tök, EYT’den 15 bin kişinin emekli olduğunu ayrıca ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından Hatay’dan 2 bin 500 kişiyi de kurum olarak emekli ettiklerini bildirdi.

Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarının 2006 yılında tek çatı altında toplanmasının ardından 19 yıldır her yıl Sosyal Güvenlik Haftası kutlandığını bildiren Ömer Tök kayıtlı istihdamın artması adına bilgilendirme faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.

Konuşmasında Çorum’un sosyal güvenlik alanındaki başarısına da değinen Ömer Tök, “EYT sürecinde Türkiye’de ilk maaşa bağlama işlemini gerçekleştiren il olduk. Bu başarı deneyimli kadromuz ve güçlü organizasyonumuzun bir sonucudur. Çalışkan ve işini bilen ekibimiz sayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ay yapılan performans değerlendirmesinde hızlı işlemde ve istatistiklerde Çorum SGK sürekli ilk 3 il arasındadır” diye konuştu.

İhbar ve şikayet ağırlıklı denetim yapan bir kurum olduklarını, geçen yıl Bin 107 denetim yapılarak 22 tane tescilsiz işyerinin tespit edildiğini, 292 sigortasız işçinin yakalandığını ve 30 milyon TL bir ceza uygulandığını anlatan Ömer Tök, her yıl Haziran-Eylül dönemlerinin yaygın yoğun denetim dönemi olduğunu da hatırlattı.

Pandemi ve EYT dönemi sonrasında ilimizde emekli sayısının arttığını ve Çorum’un emekli kenti haline geldiği yönünde bir algı oluştuğunu söyleyen Ömer Tök, bunun önümüzdeki yıllarda normale döneceğini bildirdi. Tahsilat oranlarının yüzde 96 seviyesinde bulunduğunu da anlatan Tök, son aylarda Belediyelere yönelik yapılan çalışmalar sayesinde ilimizde 5 ay içinde 500 milyon TL’lik bir tahsilat yapıldığını, ilimiz Belediyelerinin çok büyük oranda borcu olmadığını, tahsilatın bölümünün ise anında satılabilecek arsaların kendilerine devredilmesi ile gerçekleştiğini, son olarak Çorum Belediyesi’nden aldıkları bir arsayı 110 milyon TL’ye sattıklarını, ayrıca Stadyum yanında 24 bin metrekare ticaret arsasının da yakın zamanda SGK’ya geçtiğini dile getirdi.

