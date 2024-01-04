Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık -3 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde bin 991 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 10 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 8 tüfek, 15'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 39 adet silah ve 77 adet fişek, 138 adet sentetik ecza maddesi ile 9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

668 aracın kontrol edildiği uygulamada, 22 araç sahibine 87 bin 67 idari para cezası uygulandı.