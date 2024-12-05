3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde, engellilerin toplumda daha fazla yer alması ve sporla fiziksel, psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Etkinlikler arasında Floor Curling, Langırt ve Masa Tenisi yer aldı. Her biri, engelli bireylerin yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlayan, eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Floor Curling, özellikle engelli bireyler için uygun olan ve fiziksel engelleri ortadan kaldıran bir spor dalı olarak büyük ilgi gördü. Langırt ve Masa Tenisi ise takım ruhu ve strateji geliştirme açısından katılımcılara keyifli bir deneyim sundu.

Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde düzenlenen bu etkinlikler, sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal anlamda da engellerin aşılmasına katkı sağladı. Etkinlik, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, özgüven kazanmaları ve toplumda eşit haklara sahip olduklarını hissetmeleri adına büyük önem taşıdı.

Bu anlamlı günde gerçekleştirilen etkinliklerin, engellilere yönelik farkındalık yaratmak ve onların yaşam kalitelerini artırmak adına büyük bir adım olduğu vurgulandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu tür organizasyonlarla daha anlamlı hale geldi.