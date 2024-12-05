Okullararası ve amatör müsabakalar öncesi Çorum Atletizm İl Temsilciliği tarafından başlatılan hakem yükselme kursu sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen hakem yükselme kursuna 29 kursiyer katıldı. İl Temsilcisi Kemal Topgül’ün gözetiminde gerçekleşen kurs, TAF Merkez Hakem Kurulu’ndan Müslüm Aksakal ve İlhan Bayısın tarafından verildi. 2 gün süren kurs sonunda Aysima Temur, Begüm Uzun, Buğrahan Yallım, Burakhan Kepçe, Efe Akbal, Efe Katı, Elif Büyüktopal, Eyüp Baydan, Hakan Çamiçi, Firdevs Gül Gündüz, Hasan Sivrikaya, Hidayet Ceylan, İlayda Eraslan, Meliha Baş, Nazife Büşra Aydın, Nesrin Sak, Özlem Aköz, Ramazan Gözcü, Sedanur Cılız, Şerife Nur Özen ve Zuhal Gül kursu başarıyla tamamladılar.