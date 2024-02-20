Bu dönem, okul sporları faaliyet programı gereğince ilk kez “korfbol” il birinciliği düzenlendi. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde, ikişer takımın katıldığı turnuva ile birlikte Çorum “korfbol” sporu ile tanıştı. İlk şampiyonlar ise yıldızlarda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, gençlerde ise Spor Lisesi oldu.

KORFBOL NEDİR

Korfbol, erkeklerle kadınların birlikte oynadıkları tek takım sporudur. Oyun basketbol ve hentbola benzer olsa da, belirgin özelliklerle onlardan ayrılır. Oyunun amacı, topu rakip takımın korf denilen, sepete benzer yüksek potasına atmaktır. Korfbol her yaştaki kadın ve erkeklerin oynayabilecekleri bir spordur. Kapalı alanlarda oynanmasının yanı sıra, çimde, kumda veya suda da oynanabilir.

Sahanın boyutları kapalı alanda 40x20 metre, açık alanda 60x30 metredir (kumda 20x20). Saha eşit olarak iki bölgeye ayrılmıştır. Her takımın 3,5 metre uzunluğunda bir direğin ucuna takılmış sepetten oluşan ve korf adı verilen bir potası vardır.

Bir takım 4 kadın 4 erkek oyuncudan oluşur. Her bir bölgede 2 erkek 2 kadın oyuncu yer alır. Amaç rakip takımın potasına (korf) topu atarak sayı elde etmektir. Her iki sayıdan sonra takımlar bölge değiştirirler yani defans oyuncuları hücuma, hücum oyuncuları ise defansa geçerler. Devre arasında ise saha değişimi yapılır.

Korfbol bir takım sporudur ve takım çalışması gerektirir; topla koşmaya veya top sürmeye izin verilmez. Koşarken top yakalanırsa durup pas verilmesi gerekmektedir.

Korfbol sporunda bir erkek bir erkeğe, bir kadın bir kadına savunma yapabilir ve bir kişiye karşı iki kişi savunma yapamaz.

Bir maç, 25 dakikalık gerçek oynama süresiyle iki devrede oynanır ve her bir devre, bir dakikalık aradan oluşan teknik mola ile iki eşit periyoda bölünür.