Afyon’da düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde, 61 kiloda mindere çıkan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’in tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmasından sonra bir madalya da Halime Polat’tan geldi.

Antrenör Adem Uysal nezaretinde, Belediye İskilipspor Kulübü adına, 59 kiloda mindere çıkan Halime Polat, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra üçüncülük mücadelesini kazanarak bronz madalya aldı. Böylece, Çorum’u temsil eden Belediye İskilipspor Kulübü şampiyonayı 1 birincilik, 1 üçüncülük madalyası ile tamamlamış oldu.

Halime Polat’ın üçüncü olduğu 59 kilonun finalinde Muğla’dan ferdi olarak mücadele eden Selvi İlyasoğlu’nu yenen Yalova Termal Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Sevim Akbaş şampiyonluğu kazandı.