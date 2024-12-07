Çorum İş Kadınları Derneği yöneticileri, 5 Aralık 2024 itibariyle 10. kuruluş yıldönümünü kendi aralarında pasta keserek kutladılar.

Çorum’da kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya destek olmak amacıyla kurulan Çorum İş Kadınları Derneği (ÇORUMİŞKAD), geçtiğimiz on yıl içinde, kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle hem yerel hem de ulusal çapta önemli bir rol üstlendi. “Kadınlar Güçleniyor, Toplum Kazanıyor” vizyonuyla yola çıkan ÇORUMİŞKAD, bugüne kadar yüzlerce kadının iş yaşamına atılmasına, ekonomik bağımsızlık kazanmasına ve liderlik rollerinde yer almasına katkı sağladı. Eğitim, girişimcilik, mentorluk ve sosyal sorumluluk alanında yürütülen projelerle hem kadınların hem de Çorum’un gelişimine öncülük etti.

Dernek Başkanı Ebru Gül Çömüz, “10 yıl önce hayal ettiğimiz hedeflerimizi birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. On yıl önce Çorumlu kadınların iş dünyasında daha güçlü yer alması için çıktığımız bu yolda, büyük bir aileye dönüştük. Her projemizde kadınlarımızın kararlılığı, dayanışma ruhu ve emeği, bizi daha da ileriye taşıdı. Gelecekte daha fazla kadının hayatına dokunmak ve daha büyük projelerle toplumsal dönüşüme katkı sağlamak en büyük hedefimiz.” diye konuştu.