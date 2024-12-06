Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Profösör Doktor Sinan Zehir, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarının azaltılması konusunda Belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte “Fermuar sistemi” projesi ile ilgili işbirliği oluşturularak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirileceğini kaydetti.

Zehir, ambulansların vakaya ulaşırken veya hastayı, yaralıyı hastaneye taşırken daha hızlı ve verimli ilerleyebilmesi için “Fermuar sistemi ile hayata yol ver” sloganı ile bir iletişim kampanyası başlattıklarını belirterek, kampanyanın 2025 Mayıs ayı trafik Haftası’na kadar verimli bir şekilde devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Zehir, fermuar sistemi ile ambulansa yol verme yönteminin bilinirliğinin ve kullanımını arttırarak hastalara ulaşım süresini kısaltacaklarını ifade ederek, “Bu yöntemle ambulanslarımız trafikte daha güvenli ulaşım sağlayacak. Fermuar sistemi sayesinde kazanılacak süre ile hasta ve yaralıların hayatta kalma oranlarının yüzde 40 oranında artmasını hedefliyoruz” dedi.

Zehir, Acil Sağlık Hizmetleri’nin etkin ve hızlı verilebilmesi için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak,112’yi arayan kişilerin hasta yada yaralı ile ilgili olarak adres bilgilerini doğru vermeleri gerektiğini, sürücülerin trafikte ambulansları gördüklerinde, hasta yada yaralıların sağlığı açısından geçiş üstünlüğüne riayet ederek yol vermelerini istedi.