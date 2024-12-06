CHP grubuna İstanbul Belediyesi örneğini YRP grubuna da Yozgat Belediyesi örneğini veren Aşgın şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi enflasyon oranında her ay zam yapma kararı aldı. Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanan illerden bir tanesi Çorum’dur. Böyle de olmaya devam edecektir. Suyun tonunun maliyeti 28 TL’dir. Toplu ulaşımda tam biletin maliyeti 25 TL’dir. Şu an toplu ulaşımda da suda da maliyetlerin çok altında bu hizmetleri en güzel şekilde vermeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki birçok ilde su bulamadığı için su kesintileri yapıldığı bir dönemde 53 km uzaktan suyu Çorum’la buluşturan ve bunun için milyarlarca lira bedel ödeyen ve ödemeye devam edecek olan Çorum Belediyesi’dir. Bu konuda Çorum Belediyesi’nin başarılı duruşu tüm Türkiye’de malumdur.”

Editör: NURDAN AKBAŞ