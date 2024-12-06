2025 Ücret Tarifesi’nin görüşüldüğü Belediye Meclisi Aralık Ayı toplantısında Yeniden Refah Partisi (YRP) grubu adına gündem dışı söz alan Serkan Adanır, Başkan Aşgın’ın ‘Belediyemizin borcu yoktur’ sözlerini hatırlatarak “Ne oldu da Belediye hizmetlerine TÜİK’in ilan ettiği enflasyon oranının çok üstünde yeniden değerleme yapılmak istenmektedir. Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de geçim sıkıntısı hat safhada iken asgari ücretli zam almamışken, emekli açlık sınırı altında yaşam savaşı verirken bu oranlarda zam yapmak niyedir? Halkımız bu kadar borçluyken siz neden konforlu yöneticiler olasınız? Madem Belediyemizin mali disiplini varsa Çorum halkını biraz daha borçlandırmayalım biraz da siz borçlanın. Çözüm bulmanızı öneriyoruz. İsraf kaynaklarınızı sonlandırmanızı öneriyoruz. Katma değer üretecek hizmetler yapmanızı öneriyoruz.” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ