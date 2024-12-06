Bu durumun en çok dar gelirliyi ilgilendirdiğini vurgulayan Acar, halkın her gün kullandığı toplu ulaşım ve suya gelen zamların halkın ekonomisini daha da zorlayacağını ifade etti.

2024 yerel seçimleri öncesi AK Parti’nin zam yapılmayacak vaatlerini hatırlatan Acar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir yıl dayanabildiler. 2024 yılında yapmadığınız zammın acısını 2025 yılında değerleme oranının (yüzde 43,93) iki katına aşkla zam yaparak, Çorum halkının cebinden zorla alacaksınız. Korkarım ki 2025 yılının ikinci yarısında da zam yapmaya devam edeceksiniz. Umarım olmaz diyeceğim ama genel ekonomi yönetiminizle bu gidişatla daha çok zam yaparsınız. Peki siz meclis üyesi arkadaşlarım Başkanımızın 2024 yılında suya ve ulaşıma zam yapmadığına dair konuşmasını siyasi şovunu iştahla alkışladınız, şimdi de geldiğimiz noktada yoksulu, asgari ücretliyi, emekliyi, fakiri kukarayı, dar gelirliyi düşünmeden yapılan bu yüzde 80 zamları vicdanınız sızlamadan alkışlayabilecek misiniz?”