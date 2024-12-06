Çorum Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleşti.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı Meclis’te vatandaşı doğrudan ilgilendiren su ve ulaşım gibi hizmetlerdeki fiyat artışı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 9.75 TL olan şehiriçi tam akıllı kart bilet ücreti 17.50 TL, 6.75 TL olan Şehir İçi Öğrenci ücretinin ise 12.00 TL olması karara bağlandı.

Abonman sisteminden yararlanan öğrenciler için hayata geçirilen 1 aylık sınırsız biniş ücreti 550 TL ücretinde değişikliğe gidilmedi.

Çorum'da 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle su fiyatlarında da değişikliğe gidildi.

Meskenlerde geçen yıl on tona kadar su kullanımlarında 6,37 TL olan su kullanımının 11,15 TL, onbir yirmi ton arası 7,67 TL olan su kullanımlarının ise 13,42 TL, yirmibir otuz ton arası 8,45 TL olan su kullanımlarının da 14,79 TL olması karara bağlandı.