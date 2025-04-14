Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 884 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı.

İstanbul'u, 3 milyar dolar ve yüzde 3,8 artışla Kocaeli, 2 milyar 202 milyon dolar ve yüzde 9,5 azalışla İzmir takip etti. Çorum ise 450 milyon dolar ve yüzde 18,5 artışla 12’inci sırada yer aldı.

2025 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul’un 264 milyon dolarla en fazla artış sağlayan il olduğu belirlenirken, Ankara 226 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. En fazla artış sağlayan iller sıralamasında Kocaeli 109 milyon dolarla üçüncü, Hatay 94 milyon dolarla dördüncü, Bursa 89 milyon dolarla beşinci, Çorum ise 70 milyon dolarla altıncı oldu.

Editör: HABER MERKEZİ