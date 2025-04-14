Ziyaret, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Where Recycling Meets Podium; Eco-Fashion’s Creative Renaissance” (Geri Dönüşümün Podyumla Buluştuğu Yer: Eko-Modada Yaratıcılığın Yeniden Doğuşu) isimli Erasmus+ projesi kapsamında gerçekleşti.

Avrupa’nın dört ülkesinden eğitim kurumlarını bir araya getiren proje, gençleri sürdürülebilir moda ve çevre dostu yaşam biçimleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Mehmetçik Anadolu Lisesi’ni temsilen katılan öğrenciler, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve yeşil becerilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli etkinliklere katılarak hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandılar.

Hafta boyunca öğrenciler; geri dönüştürülmüş malzemelerle kıyafet tasarlama, sıfır atık uygulamaları ve eko-tasarım gibi çevresel temalara odaklanan atölye çalışmalarına katıldılar. Ayrıca naylon üretim sürecini deneyimleyerek tekstil alanındaki çevresel etkileri yakından gözlemlediler. Proje kapsamında düzenlenen seminerlerde ise yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir girişimcilik (start-up) kavramları ele alındı. Gençlerin yalnızca bireysel farkındalık kazanması değil, aynı zamanda topluma çevre bilincini taşıyacak savunucular haline gelmesi hedeflendi.

Kültürel etkileşim de projenin önemli bir parçasıydı. Öğrenciler, İtalyanca dil atölyelerine katıldılar ve Ortigia şehrinde düzenlenen kültürel gezide Yahudi arınma banyoları ile Maniacs Kalesi’ni ziyaret ettiler. Etna Yanardağı gezisi ise hem coğrafi hem çevresel farkındalık açısından öğrenciler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Uluslararası ortaklıkla yürütülen proje, hem çevreye duyarlı genç bireylerin yetişmesine katkı sağladı hem de Çorum’un eğitimdeki vizyonunu Avrupa’ya taşıdı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR