Çorum'da 19 Mart Çarşamba günü itibariyle hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi beklenirken, yaşanabilecek zirai don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, Çorum için hava sıcaklığının 19 Mart Çarşamba günü hissedilebilir derecede düşeceği ve zirai don olayının yaşanabileceği tahmini yapıldı. Konuyla ilgili yapılan durum değerlendirilmesinde, 19 Mart Çarşamba gününden 24 Mart Pazartesi gününe kadar Çorum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların ani düşüşünün zirai don riskini beraberinde getirebileceğinin ifade edildiği açıklamada üreticiler uyarıldı.

Editör: İHA AJANS