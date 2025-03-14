2019 yılında vefat eden merhume Cevriye Çöplü’nün eşi, Latife, Hasan, Ahmet ve Lemzi Çöplü’nün babaları olan Hüseyin Çöplü uzun süredir tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

CHP yöneticisi Mahmut Ayvaz’ın dedesi olan Çorum’un tanınmış simalarından Turhan Çevşenli de dün hayatını kaybetti. Hüseyin Çöplü ve Turhan Cevşenli için Cuma Namazı sonrasında Akşemseddin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Çöplü Çiftlik Mezarlığı’na, Cevşenli ise Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.



İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kılınan cenaze namazına aileler ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye birim müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan aynı namazda vefat eden merhume Emine Ayhan Çalışkan, Ali Turhan Güleç ve Doğan Döngel’in de cenaze namazları kılındı. Çalışkan ve Döngöl Ulumezar’da, Güleç ise Hıdırlık Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumlar ve merhumeye Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.