Dernekten yapılan açıklamaya göre, Çorum GİAD heyetinin geçen yıl Azerbaycan'a düzenlediği iş gezisinde dönemin Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret ettiği, ardından Türk Ticaret Merkezi'ni incelediği bildirildi.

İş gezisinde yapılan görüşmelerde, Bakü'deki Türk Ticaret Merkezi'ne ofis açılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, burada açılan ofiste kurulan bağlantılarla Çorum'dan 2 firmanın ihracata başladığı, bir firmanın da Tovuz kentine fabrika kurduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli, ofiste Çorum'dan 30 firmanın ürünlerinin sergilendiğini ifade etti.



Çorum'un önemli sanayi kenti olduğuna dikkati çeken Küçükbenli, şunları kaydetti:

“Elimizden gelenin en iyisini yaparak sadece dernek üyelerimizin değil, Çorum'un tüm markalarının Türki cumhuriyetlerin tümüyle ihracat yapabilmeleri için çalışacağız. Şu anda 30 Çorum markası, ofisimizde ürünleriyle sergileniyor. Daha şimdiden 2 firmamız ihracata başladı ve bir firmamız ise Azerbaycan Tovuz şehrinde yatırım yaptı, fabrika açtı. Umarız bu başlangıçlar şehrimizin diğer markalarını da motive eder, Türkiye ve Azerbaycan ticareti daha da gelişir. Bu işbirliği sadece Çorum GİAD üyelerini değil, tüm Çorum iş dünyasını kapsıyor. Çorum GİAD, Türk devletleriyle ticareti güçlendirmek ve küresel pazarda daha güçlü yer edinmek için büyük adım atarak, yaptığı bu ticari anlaşmayla Çorum iş dünyasına büyük ve yeni hedef gösteriyor.”