Üniversite Aktif Gençlik Kulübü, Kent Konseyi, ASKF, Türkiye Gençlik Vakfı, Yeşilay, MTTB ve Birlik Çorum Vakfı tarafından “Çorum Gençliği Yeşil Sahalarda Buluşuyor” projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvası 28 takımın katılımı ile başladı. Eleme usulüne göre oynanacak turnuvada 35 yaş altı futbol tutkunları mücadele edecek. 30 Mayıs’ta oynanacak final ve üçüncülük maçlarının ardından sona erecek olan turnuvada ilk maçlar önceki gün oynandı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan günün ilk maçının başlama vuruşunu AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar birlikte yaptılar.

Başlama vuruşunun ardından oynanan maçlarda Çatakspor, Gobeller takımını 8-1, Canlarspor, Gençlikspor takımını 6-1, Tügva Gençlik, South Rangers’i 5-4 ve Serendipçe Türkgücü ise İkbalcity takımını 3-2 mağlup etti.