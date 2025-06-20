AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan’ın önderliğinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde düzenlenen “Çorum Gençliği Sahalarda Buluşuyor” futbol turnuvası sona erdi. 30 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan final maçında Aren Mimarlık ile Siyah Sancak takımları karşı karşıya geldi. Çorum’un tecrübeli hakemlerinden Ömür Soytemiz’in düdük çaldığı karşılaşmayı Aren Mimarlık takımı Kerem ve Koray’ın golleri ile 2-1 kazanarak şampiyon olmayı başardı.

ÜÇÜNCÜLÜK

KUPASI CANLAR’IN

Final maçı öncesi aynı sahada Canlar ile Arsenal takımları arasında oynandı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Canlar takımı 5-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

KUPALAR VERİLDİ

Final ve üçüncülük maçının ardından AK Parti Gençlik Kolları ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa kupa töreni düzenlendi. Törene, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve sporcular katıldı.

Kupa takdimi öncesi Temur ve Demirkıran birer konuşma yaparak dereceye giren takımları tebrik ederken, turnuvanın ise yeni dönemde de devam edilmesi yönünde temennilerini ilettiler. İl Genel Meclis Başkanı Temur, gelecek yıl bu turnuvanın daha kapsamlı yapılması adına bütçe oluşturacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.