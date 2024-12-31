Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın bir sponsoru daha oldu. Topuzlar Tekstil Seyyah Park’la forma şort sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü olarak, Topuzlar Seyyah Park ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Forma şort sponsorumuz olan Topuzlar Seyyah Park’a, kulübümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Bu güçlü ortaklık, sahada elde edeceğimiz başarıların ve tribünlerdeki coşkunun bir yansıması olacaktır. Birlikte daha nice zaferlere” ifadeleri kullanıldı.