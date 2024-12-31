Ziyaretle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, kulübün geleceği ve bazı projelerle ilgili konuların konuşulduğu belirtilirken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı açıklamada, kanunlar çerçevesinde her zaman Ahlatcı Çorum FK’ya destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Ahlatcı Çorum FK’nın Çorumluların göğsünü kabarttığını da dile getiren Aşgın, “Herkes bu takıma destek olmalı” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde başkan yardımcılarından Fatih Özüyağlı ile birlikte Ahlatcı Çorum FK’yı ziyarette Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’la bir araya geldi.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunda da Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 4 Ocak Cumartesi günü, Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı 18.hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, kulübü ziyaret etti. Aşgın ve Yağlı’yı, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile Başkanvekili Feyyaz Gökel karşıladı. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın makamında gerçekleşen ziyarette kulübün geleceği ve bazı projelerle ilgili konuların konuşulduğu belirtildi.

Ziyaretle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nde misafir ettik.

Başkanımızla kulübümüzün geleceği ve projelerimiz hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyareti için kendisine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG YOLUNDA BAŞARILAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizin gururu, heyecanı Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü'müzü ziyaret ettik. Kulüp Başkanımız Oğuzhan Yalçın’a misafirperverliği için teşekkür ediyor, her zaman yanında olduğumuz takımımıza Süper Lig yolunda yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Ayrıca telefonda görüştüğümüz Belediye Başkanı Aşgın, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın kulübü Çorum’a yük etmeden çok iyi idare ettiğine vurgu yaparken, herkesin gücü oranında destek olması gerektiğini söyledi.

Belediye olarak kanunlar çerçevesinde gerekli desteği verdiklerini de kaydeden Aşgın, “Çorum FK göğsümüzü kabartıyor, Çorum’u en iyi şekilde temsil ediyor. Bu noktada, Çorumluların da kulübe destek olması lazım. Destek olanlara canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.