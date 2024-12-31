Ahlatcı Çorum FK, bu gece yarısı itibariyle sona erecek olan 2024 yılında, tamamı teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde olmak üzere toplam 38 resmi maç oynarken, bu karşılaşmaların 29’unda yenilgi yüzü görmedi.

34 MAÇ 50 PUAN

Kırmızı-siyahlı ekip, tamamı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde olmak üzere 34 puan maçına çıktı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 14 galibiyet, 12 beraberlik, 8 yenilgi alarak 50 puan toplarken, attığı 44 gole karşılık 35 gol yedi.

3 PLAY-OFF

Ahlatcı Çorum FK, geçen sezon olmak üzere 3 play-off maçı oynadı. Bu maçlarda Kocaelispor’u 2-1 yenerek yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı takım, yarı finalde Bodrum FK ile iki maç üzerinden karşılaştı. Çorum’daki maç 1-1 biterken, Bodrum’da oynanan rövanş maçında normal süre ve uzatmalar 0-0 bitti. Penaltıları 5-4’lük skorla Bodrum FK kazandı.

TÜRKİYE KUPASI’NDA 1 MAÇ

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise bu sezon olmak üzere 1 maç oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 19 Aralık’ta, deplasmanda 2.Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor’u 6-4 yenerek adını gruplara yazdırdı ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

AHLATCI ÇORUM FK’NIN 2024 YILINDAKİ MAÇLARI

2023-2024 SEZONU

Tuzlaspor……….2-1

Giresunspor…….3-0 D

Göztepe…………1-1

Gençlerbirliği…..0-0 D

Ümraniyespor….0-1

Sakaryaspor……1-3 D

Bodrum FK…….2-1

Bandırmaspor….0-0

Eyüpspor………1-0 D

Manisa FK……..4-3

A.Keçiörengücü..2-1 D

Kocaelispor……1-1

Altay ………….3-1 D

Adanaspor…….2-0

Erzurumspor…..1-2 D

Şanlıurfaspor….1-1

Boluspor……….1-2 D

PLAY-OFF

Kocaelispor…….2-1

Bodrum FK……1-1

Bodrum FK……4-5 (D)

2024-2025 SEZONU

Ümraniyespor….0-3 D

Karagümrük……2-2

Bandırma………0-0 D

Sakaryaspor…...1-1

Y.Malatya……..4-0 D

Kocaelispor……0-2

Adanaspor……..2-0 D

Iğdır FK………..0-0

Boluspor……….0-2 D

Gençlerbirliği…..1-0

Keçiörengücü…..3-2 D

Pendikspor……..1-0

Esenler Erok……2-2 D

Erzurumspor…….0-1

Manisa FK………1-0 D

Amedspor……….1-1

Ankaragücü……..1-1

TÜRKİYE KUPASI

Erzincanspor……6-4 D