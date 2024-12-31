Ahlatcı Çorum FK, 2024 yılı içerisinde oynadığı resmi maçlardaki en farklı galibiyetini bu sezon Yeni Malatyaspor’a karşı aldı.

Yeni Malatyaspor’la 14 Eylül 2024 Cumartesi günü, Ankara Aktepe Stadı’nda, 5.hafta maçında karşılaşan Ahlatcı Çorum FK 4-0 kazanarak bu sezon ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı takıma aynı zamanda 2024 yılının en farklı galibiyetini getiren golleri 31.dakikada Thomas Verheydt, 38.dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan, 55.dakikada Durel Avounou ve 85.dakikada Ahmethan Köse attı.