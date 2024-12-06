Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta Erzurumspor’la sahasında oynadığı ve 1-0 kaybettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 14.hafta maçıyla ilgili para cezasına çarptırılırken, bazı taraftarların da iç sahadaki iki maça girişleri engellendi.

PFDK, Erzurumspor maçında taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle Ahlatcı Çorum FK’ya 84.000 lira para cezası keserken, saha olaylarına karışan Doğu Tribün D4 ve VİP Tribün A blokta yer alan taraftarlarının bir sonraki iç saha maçına girişlerini engellenmesi kararını aldı.

Kurul, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin iç sahada ilk kez gerçekleşmesi üzerine Ahlatcı Çorum FK’ya ihtar verirken, bu eylemin gerçekleştiği Doğu Tribün D4 ve VİP Tribün A blokta yer alan taraftarlarının ev sahibi olduğu sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi. Bu kararlaral birlikte, Erzurumspor maçını Doğu Tribün D4 ve VİP Tribün A blokta izleyen taraftarlar, Amed Sportif Faaliyetler ve Ankaragücü maçları için Çorum Şehir Stadı’na giriş yapamayacaklar.